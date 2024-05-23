Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів о 13:58. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибухи в Харкові

Удари по місту підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Знову удари. Будьте в укриттях!

– написав Синєгубов.

Повітряні сили також попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та пуски КАБ на Харківщині.

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Згодом Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах. У Дергачах наразі є інформація про одного пораненого.

Росіяни сьогодні вже били по Харкову

У місті вранці 23 травня також пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300.

Росіяни завдали удару по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні. Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області. У будівлі друкарні почалась серйозна пожежа.

Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 16 поранених. Однак людей продовжують шукати під завалами.