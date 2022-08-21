Оккупанты нанесли 3 удара по Киевскому району Харькова: есть пострадавший

Приблизительно в 20:55 в Харькове местные жители сообщили о взрывах. Однако сигнала ракетной опасности еще не было.

Воздушная тревога в городе прозвучала примерно в 20:57. Мэр Харькова Игорь Терехов в 21:20 сообщил, что россияне попали в Киевский район города.

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Власти призывают не фотографировать и не снимать вражеские попадания. Если кадры попадут в сеть, это поможет врагу скорректировать огонь.

Предварительно три "прилета". Также есть информация о пожаре в одном из нежилых объектов и в частном доме,

– написал Терехов.

Советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова отметила, что известно об одном раненом человеке.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об одном пострадавшем человеке. Он сказал, что ракета попала в частное домовладение. По его словам, пожара нет.

Затяжной комендантский час

В Харьковской области усиливают комендантский час. Он продлится с 22 на 23 августа с 19:00 до 7:00. Однако с 23 и по 25 августа комендантский час был введен с 19:00 23 августа по 7:00 25 августа. То есть, в общей сложности он будет длиться 36 часов.

Такие меры безопасности нужны, поскольку на День Независимости есть более высокий риск провокаций от российских убийц. Кроме этого, принимаются меры, чтобы усилить обороноспособность города и области.

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россияне убили людей в общежитии Харькова

Оккупанты 17 августа после 21:00 обстреляли харьковскую Салтовку. Ракета "Калибр" попала в общежитие, где находились 30 мирных жителей. Здание разрушили до основания.

По состоянию на 19 августа спасатели обнаружили под развалинами 18 тел. Известно, что 4 человека удалось спасти.

Наталья Попова отметила, что ранения получили 45 человек. Среди них есть дети.

"Три из них сейчас находятся в больнице. Некоторым помощь оказали на месте. Большинство пациентов – средней тяжести. Однако есть крайне тяжелые. К сожалению, один человек погиб по прибытии в больницу. Его реанимировали 20 минут", – сказала Попова.

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