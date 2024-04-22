В Украине была масштабная тревога: враг ударил по птицефабрике на Харьковщине
После десяти вечера 22 апреля тревога быстро начала распространяться по областям. 24 Канал расскажет, какие регионы красные.
Россияне уже обстреливали Харьков 22 апреля, шокировав мир ударом по телебашне. Ранее оккупанты уже пробовали разрушить ее, но тогда это не удалось.
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Где сейчас тревога и где летят ракеты
Всюду отбой, кроме Сумщины. "Группа шахедов из Курской области. Курс юго-западный", – написали Воздушные силы. Ракета с востока! Курс на Харьков! – ПС. Отбой на Николаевщине и Херсонщине. В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала. Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами, На 22:48 красные такие области: В областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника. В городе слышны взрывы. Будьте осторожны, На Кременчуг летит ракета, – ВС. Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге страны. Сохраняется угроза пусков. Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Оккупанты запустили "Шахеды"
Обстрел Харькова продолжается
Детали обстрела Харькова от Синегубова
– написал он.
По стране распространяются отбои
Взрывы в Харькове
– написал Игорь Терехов.
Новое предупреждение
В ВС предупредили об опасности
Всюду отбой, кроме Сумщины.
"Группа шахедов из Курской области. Курс юго-западный", – написали Воздушные силы.
Ракета с востока! Курс на Харьков! – ПС.
Отбой на Николаевщине и Херсонщине.
В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала. Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами,
На 22:48 красные такие области:
В областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника.
В городе слышны взрывы. Будьте осторожны,
На Кременчуг летит ракета, – ВС.
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге страны. Сохраняется угроза пусков.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.