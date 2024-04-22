В Украине была масштабная тревога: враг ударил по птицефабрике на Харьковщине

После десяти вечера 22 апреля тревога быстро начала распространяться по областям. 24 Канал расскажет, какие регионы красные.

Россияне уже обстреливали Харьков 22 апреля, шокировав мир ударом по телебашне. Ранее оккупанты уже пробовали разрушить ее, но тогда это не удалось.

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Где сейчас тревога и где летят ракеты