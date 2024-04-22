В Украине была масштабная тревога: враг ударил по птицефабрике на Харьковщине

22 апреля 2024, 22:29
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После десяти вечера 22 апреля тревога быстро начала распространяться по областям. 24 Канал расскажет, какие регионы красные.

Россияне уже обстреливали Харьков 22 апреля, шокировав мир ударом по телебашне. Ранее оккупанты уже пробовали разрушить ее, но тогда это не удалось.

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Где сейчас тревога и где летят ракеты

23:26, 22 апреля

Всюду отбой, кроме Сумщины.

23:22, 22 апреля

Оккупанты запустили "Шахеды"

"Группа шахедов из Курской области. Курс юго-западный", – написали Воздушные силы.
 

23:13, 22 апреля

Обстрел Харькова продолжается

Ракета с востока! Курс на Харьков! – ПС.

22:58, 22 апреля

Отбой на Николаевщине и Херсонщине.

22:53, 22 апреля

Детали обстрела Харькова от Синегубова

В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно, есть возгорание на территории птицефабрики. О пострадавших информация не поступала. Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами,
– написал он.

22:48, 22 апреля

По стране распространяются отбои

На 22:48 красные такие области:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.
22:31, 22 апреля

Где сейчас тревога

22:24, 22 апреля

В областях, где объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза применения баллистического вооружения противника.
 

22:20, 22 апреля

Взрывы в Харькове

В городе слышны взрывы. Будьте осторожны,
– написал Игорь Терехов.

22:19, 22 апреля

На Кременчуг летит ракета, – ВС.

21:37, 22 апреля

Новое предупреждение

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юге страны. Сохраняется угроза пусков.

21:15, 22 апреля

В ВС предупредили об опасности

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Автор: Ірина Чеботнікова