В Харькове во время тревоги раздались взрывы и вспыхнул пожар
9 июня 2022 , 00:46Читати новину українською
В Харькове снова раздались взрывы. После этого в городе вспыхнул пожар.
Обстрел города произошел вечером 8 июня – на 105-й день войны, которую Россия начала против Украины. Об этом сообщили СМИ, однако официальной информации пока власти не сообщили.
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В Харькове снова взрывы и пожар
Поздно вечером 8 июня прогремели два мощных взрыва,
– говорится в сообщении.
Также СМИ пишут, что взрывы были слышны в разных районах города. В телеграммах российского Белгорода сообщили, что оттуда запускали ракеты. Предварительно известно, что:
- в 23:01 произошел первый взрыв;
- второй же прогремел вскоре после первого;
- под обстрел попала территория на западе города.
По данным прессы, очевидцы сообщают о пожаре. Однако официальной информации на этот счет пока нет.