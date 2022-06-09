В Харькове во время тревоги раздались взрывы и вспыхнул пожар

В Харькове снова раздались взрывы. После этого в городе вспыхнул пожар.

Обстрел города произошел вечером 8 июня – на 105-й день войны, которую Россия начала против Украины. Об этом сообщили СМИ, однако официальной информации пока власти не сообщили.

На Изюмском направлении враг постоянно атакует, но вчера отошел на предыдущие позиции, – ОВА

В Харькове снова взрывы и пожар

Поздно вечером 8 июня прогремели два мощных взрыва,

– говорится в сообщении.

Также СМИ пишут, что взрывы были слышны в разных районах города. В телеграммах российского Белгорода сообщили, что оттуда запускали ракеты. Предварительно известно, что:

в 23:01 произошел первый взрыв;

второй же прогремел вскоре после первого;

под обстрел попала территория на западе города.

По данным прессы, очевидцы сообщают о пожаре. Однако официальной информации на этот счет пока нет.

Россия продолжает атаку на Харьков