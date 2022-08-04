В Харькове во время тревоги слышали взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Харькове вечером 4 августа прогремели несколько мощных взрывов. Произошло это как раз во время воздушной тревоги. Людей призывают оставаться в укрытиях.

Первые детали сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что россияне наносят удары по городу.

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В местных телеграм-каналах пишут минимум о 3 взрывах. Предварительно, враг применил РСЗО. В городе объявили воздушную тревогу и угрозу артобстрела.

Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших.

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Заметим, что российские войска регулярно обстреливают Харьков, стирая его с лица земли. 4 августа, примерно в 1:30, оккупанты в очередной раз били по городу.

Из-за российских атак повреждены несколько жилых домов и хозяйственных сооружений. В результате атак возникло несколько пожаров. В то же время Циркуны трижды оказались под артиллерийским огнем врага.

Из-за обстрелов в больницах оказались 4 человека – 3 женщины из Чугуевского района и 1 человек из Харьковского. Также погиб 58-летний мужчина во время обстрелов Чугуева. Погибший был гражданином россии. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Харькову ночью 4 августа из Белгородской области.

Для чего оккупанты продвигаются на Харьков

Атаки россиян на Харьковскую область участились. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, что у врага есть намерение не просто захватить Харьков, а уничтожить.

Они просто уничтожают и потом приходят на руины. Оккупантов это полностью устраивает. У них нет логики, например, захватить нефтеперерабатывающий завод, чтобы он работал на них, россияне его просто уничтожают, чтобы он вообще не работал ни на Украину, ни на россию,

– пояснил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что наступление на Харьков может быть еще как вариант оттягивания наших военных от Юга.

Добавим, что подобное мнение ранее озвучил советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, российские оккупанты пытаются наступать на многих направлениях на Донбассе, но получают отпор от ВСУ. За этими наступлениями стоит цель отвлекать наших бойцов от реально угрожающих направлений. Ведь для оккупантов стратегический замысел – не Восток и Харьковская область, а Юг.

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