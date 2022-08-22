В Харькове во время тревоги слышали взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Харькове по состоянию на 21:21 22 августа сообщили о взрывах. Через мгновение в городе сработала сирена.

Украинцев призвали не пренебрегать правилами безопасности. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое. Особенно бдительными нужно быть 23 – 24 августа, ведь российские оккупанты помешаны на датах.

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Кроме того, людям напоминают, что нужно доверять только информации из официальных источников. россия активно распространяет фейки. Целью страны-оккупантки является посеять панику.

В Черном море – 5 кораблей

Военно-Морские Силы ВСУ сообщили, что в акватории Черного моря находятся 5 кораблей российских оккупантов. Они несут 36 ракет типа "Калибр".

В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет,

– говорится в сообщении.

В ряде областей на 24-25 августа запретили проведение массовых мероприятий и скопления людей. В некоторых городах остановят выдачу гуманитарной помощи и движение общественного транспорта. Людям рекомендуют работать дистанционно и ходить по маршрутам, где есть укрытия.

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