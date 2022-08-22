Українців закликали не нехтувати правилами безпеки. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій Особливо пильними потрібно бути 23 – 24 серпня, адже російські окупанти схиблені на датах.

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Окрім того, людям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. росія активно поширює фейки. Метою країни-окупантки є посіяти паніку.

У Чорному морі – 5 кораблів

Військово-Морські Сили ЗСУ повідомили, що в акваторії Чорного моря перебувають 5 кораблів російських окупантів. Вони несуть 36 ракети типу "Калібр".

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 36 ракет,

– мовиться в повідомленні.

У низці областей на 24 – 25 серпня заборонили проведення масових заходів та скупчення людей. У деяких містах зупинять видачу гуманітарної допомоги та рух громадського транспорту. Людям рекомендують працювати дистанційно та ходити за маршрутами, де є укриття.

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