В Харькове возле дома упал дрон: есть ли пострадавшие
- 21 мая в Индустриальном районе Харькова упал беспилотник, информации о пострадавших нет.
- Тип дрона еще не устанавливается, ночью город атаковали дроны-камикадзе.
Днем 21 мая в Индустриальном районе Харькова обнаружили беспилотник, упавший возле дома. Информация о пострадавших еще не поступала.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
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Что известно о падении дрона в Харькове
Синегубов сообщил, что беспилотник в Индустриальном районе города обнаружили около 16.20.
В настоящее время информация о пострадавших не поступала,
– объяснил он.
Глава ОГА добавил, что тип дрона еще устанавливается.
Враг атаковал Харьков ночью 21 мая. Местные жители слышали взрывы около 3 ночи – над городом летали дроны-камикадзе.
В среду 20 мая россияне также атаковали украинский город дронами. Мэр Игорь Терехов заявлял, что было попадание неустановленного беспилотника в лесополосу Шевченковского района.
Ранее оккупанты атаковали Харьков беспилотником "Молния". Он может нести от 3 до 5 кг взрывчатки. В результате удара пострадал Киевский район города.