В Харькове возросло количество жертв в результате атаки: что известно о пострадавших

Российские военные в ночь на 6 апреля нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что количество жертв возросло. Что известно о пострадавших и в каком они состоянии.

Российские военные продолжают терроризировать Харьков. После полуночи 6 апреля оккупанты, предварительно, осуществили ракетный удар зенитными управляемыми ракетами С-300. Враг попал по самому областному центру, в результате чего есть жертвы и раненые.

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Что известно о жертвах атаки

В 02:56 полиция Харьковской области актуализировала данные о жертвах ракетного удара. Известно, что погибли два человека. Говорится о двух гражданских мужчинах. Их личности устанавливаются. Также отмечают, что ранены семь человек – тоже гражданские.