В Харькове враг попал по многоэтажке: она горит

Оккупанты нанесли террористический удар по Харькову в обед 15 сентября. Россияне попали в жилую многоэтажку.

Сейчас уже известно о пострадавших. К сожалению, их количество еще может возрасти.

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Россия попала КАБом по многоэтажке

Воздушную тревогу в регионе объявили в 15:08. Около 15:18 в Харькове раздались взрывы. Через несколько минут мэр города Игорь Терехов призвал людей быть осторожными, предупредив, что враг совершил повторные пуски КАБов.

Позже он написал, что оккупанты попали по жилой многоэтажке. В результате обстрела там начался сильный пожар.

Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже,

– сообщил мэр города.

В Харькове пылает многоэтажка: видео

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе. По его данным, по состоянию на 15:52 – 25 пострадавших, из них трое детей.

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Важно! Опасность сохраняется до отбоя. Призываем жителей Харьковской области находиться в укрытиях.

В Дергачевском районе тоже есть попадания

Отметим, что также враг атаковал Дергачи. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко написал, что сейчас службы устанавливают информацию о разрушениях и пострадавших.