В Харькове враг попал по зданию Госпрома, разрушены несколько этажей

Поздно вечером российские оккупанты атаковали Харьков. Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Он рассказал детали ситуации.

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Последствия атаки на Харьков

Около 9 часов вечера российская армия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории. Другие локации прилетов еще устанавливаются, отметил глава ОВА.

Попадание зафиксировано в административное здание. Разрушены несколько этажей,

– сообщил он.

Синегубов сообщил, что в целом сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больницы и жилых домах.

Также известно о 6 пострадавших. По его словам, они находятся в легком и среднем состояниях. Пострадавших, которые были бы в тяжелом состоянии, нет.