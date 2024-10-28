В Харькове враг попал по зданию Госпрома, разрушены несколько этажей
Поздно вечером российские оккупанты атаковали Харьков. Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Он рассказал детали ситуации.
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Последствия атаки на Харьков
Около 9 часов вечера российская армия нанесла удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории. Другие локации прилетов еще устанавливаются, отметил глава ОВА.
Попадание зафиксировано в административное здание. Разрушены несколько этажей,
– сообщил он.
Синегубов сообщил, что в целом сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больницы и жилых домах.
Также известно о 6 пострадавших. По его словам, они находятся в легком и среднем состояниях. Пострадавших, которые были бы в тяжелом состоянии, нет.