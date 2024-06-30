В Харькове враг попал в отделение почты

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, в очередной раз под вражеским обстрелом оказался Харьков.

Днем 30 июня в Харькове прогремели взрывы. Позже стало известно, что в результате удара загорелось отделение почты.

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В Харькове пожар

Россия в очередной раз попала по Харькову управляемой авиационной бомбой Воздушные силы извещали об опасности. Впоследствии появились сообщения о взрывах.

Мэр города Игорь Терехов написал, что вспыхнуло отделение почты. Известно о погибшем. Также есть 5 раненых, среди них – 8-месячный ребенок. Количество пострадавших может возрасти

Также вспыхнули 7 грузовых автомобилей. На месте работают спасатели.

Россия постоянно бьет по Харькову и области. Кроме этого, в мае вражеская армия попыталась повторить наступление в этом регионе.