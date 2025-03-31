В Харькове взрыв – к городу направлялись ударные дроны врага

В Харьковской области ночью 31 марта продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. После 2 часов там услышали взрыв.

Это произошло в самом Харькове, пишет Суспільне. 24 Канал узнал, что известно на данный момент.

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Взрывы в Харькове ночью 31 марта: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области и Харькове объявили ночью 31 марта через несколько минут после 2 часов. Воздушные силы предупредили об опасности от ударных дронов врага.

БпЛА атаковали город, там раздались взрывы. Ситуацию прокомментировал городской голова Игорь Терехов. По его словам, предварительно, в Харькове есть попадание в город на границе Шевченковского и Киевского районов. Впоследствии мэр уточнил, что попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе.

Последствия и наличие пострадавших уточняют. По состоянию на момент публикации подробной информации о происшествии не было.

Заметим, прошлой ночью состоялась еще одна атака на Харьков. Тогда погибли 2 человека, полсотни получили ранения, среди них дети, разрушено много зданий, в частности военный госпиталь.