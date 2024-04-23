В Харькове взрыв: Воздушные силы предупреждали об активности авиации

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом снова оказался Харьков.

Днем 23 апреля в Харькове прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали об активности вражеской авиации на Востоке.

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В городе прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове. Он призвал местных находиться в укрытиях. По его словам, зафиксирован один прилет в частный сектор салтовского района. Поврежден забор, окна, дом и авто. На месте работают профильные службы.

Относительно пострадавших и места другого прилета информация уточняется,

– добавил он.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что особенно осторожными нужно быть в Харькове и Харьковском районе.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Днепре и Запорожье слышали взрывы