В Харькове взрыв: Воздушные силы предупреждали об активности авиации
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом снова оказался Харьков.
Днем 23 апреля в Харькове прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали об активности вражеской авиации на Востоке.
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В городе прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове. Он призвал местных находиться в укрытиях. По его словам, зафиксирован один прилет в частный сектор салтовского района. Поврежден забор, окна, дом и авто. На месте работают профильные службы.
Относительно пострадавших и места другого прилета информация уточняется,
– добавил он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что особенно осторожными нужно быть в Харькове и Харьковском районе.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В Днепре и Запорожье слышали взрывы
- Днем 23 апреля звуки взрывов слышали в Днепре. Также известно, что громко и в Запорожье. О том, что в Днепре прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного.
- В 12:48 Воздушные силы предупреждают о ракете, которая движется в сторону Днепра. Впоследствии стало известно, что в городе взрывы прогремели повторно.
- Параллельно с началом сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области, такой сигнал раздавался и в Запорожской области в 12:31. Местные телеграм-каналы в 12:37 сообщили о том, что в городе шумно.