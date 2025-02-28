"Шахеды" атакуют Харьков: в городе уже 6 прилетов, на территории медучреждения – пожар

Вечером 28 февраля в Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации, россияне ударили по центральной части города в районе жилой застройки.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове

После 21:00 в Воздушных силах предупредили о российских БПЛА в центре Харьковщины. Они двигались курсом на Юг. Впоследствии, в 22:53, в Харькове раздался первый взрыв. Через несколько минут Терехов предупредил, что на город еще двигаются вражеские БПЛА. "Будьте осторожны", – написал он в своем телеграмм-канале.

По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, россияне атаковали Киевский район города. Пока информации о пострадавших в результате атаки нет.

Около 23:00 в Харькове прогремел второй взрыв. Терехов сообщил, что был еще один прилет – в Шевченковском районе. "Снова рядом с жилыми многоэтажками", – отметил он. Впоследствии мэр добавил, что второй прилет был прямо напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла.

На этот раз враг попал по центральной части города. Там, по словам городского головы, кафиры ударили по медицинскому заведению, в котором находятся люди. На месте попадания – пожар. Синегубов уточнил, что работники ГСЧС ликвидируют возгорание на кровле трехэтажного здания.

Около 23:50 власти города сообщили об очередном прилете БПЛА по центральной части Харькова в Киевском районе, в результате чего повреждены жилые дома.

В общей сложности, по словам Синегубова, в городе произошло по меньшей мере 6 прилетов.