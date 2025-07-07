В Харькове – серия взрывов: в городе несколько попаданий, пострадали люди, горят дом и авто
- Россияне атаковали Харьков утром 7 июля с помощью ударных беспилотников, что повлекло серию взрывов в городе.
- Известно о по меньшей мере трех попаданиях в Холодногорском районе, пострадали жилые массивы, есть данные о пострадавших.
Россияне атакуют Харьков с помощью ударных беспилотников утром 7 июля. В результате этого в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области и городского голову Игоря Терехова.
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Что известно о взрывах в Харькове
Воздушную тревогу в Харькове объявили около 10:11. Вскоре после этого правоохранители сообщили об ударных беспилотниках, который двигался в направлении города. В то же время об этом сообщил и мэр города Харьков.
Уже в 10:23 Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Через несколько минут чиновник отметил о дополнительных "Шахедах", которые двигались в направлении города. Позже он сообщил о попадании.
Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе,
– говорится в сообщении.
Впоследствии в Харькове снова было громко. По состоянию на 10:30 количество взрывов в городе уже достигло 6. По предварительной информации, есть попадания в жилых массивах города, также есть данные о пострадавших из-за атаки.
По словам Игоря Терехова, в частном секторе Холодногорского района произошел пожар в доме. Кроме вышеупомянутого, сообщают о тяжело раненной женщине из-за российского удара.
"Зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто. Сейчас есть информация о трех пострадавших, одна из них в тяжелом состоянии", – написал чиновник.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Напомним, в течение ночи город фактически всю ночь находился под мощной массированной атакой России. В результате удара пострадали люди, есть жертвы. Ранее сообщали о 55 взрывах, которые слышали в Харькове.