В Харькове – взрывы: в части города пропал свет, есть пострадавшие

В Харькове вечером 30 октября прогремел взрыв. До этого по всей области раздавалась воздушная тревога.

Для города была угроза атаки КАБами. 24 Канал призывает харьковчан оставаться в укрытиях гражданской защиты до отбоя тревоги.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 18:29. Сначала Воздушные силы сообщали о движении "Шахедов" в области, а впоследствии и об угрозе отработки вражеской авиации.

Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!

– написали военные.

О взрывах в Харькове стало известно в 22:44. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

"Взрыв в Харькове", – отметили журналисты.

Через 5 минут Общественное сообщило, что в части Харькова после взрыва исчез свет. Об атаке также высказался и городской голова Харькова Игорь Терехов. Он написал, что профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что, по предварительным данным, зафиксирован удар вражеского КАБа в Салтовском районе Харькова.

В 22:57 Игорь Терехов рассказал, что предварительно есть информация о попадании вражеской управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом. Есть пострадавшие.

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