В Харькове взрывы – на город залетают ударные дроны врага
- В ночь на 12 апреля в Харьковской области и Харькове объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.
- Воздушное нападение вызвало по меньшей мере три взрыва.
Харьковская область ночью 12 апреля оказалась под атакой дронов. Взрывы прогремели в Харькове.
Об этом сообщили на Суспільному. 24 Канал пересказывает, что известно на данный момент.
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Взрывы в Харькове ночью 12 апреля: что произошло
Воздушную тревогу в Харьковской области и Харькове объявили ночью 12 апреля в 03:29 и 03:38 соответственно. Мониторинговые сообщества сразу же сообщили об опасности от ударных дронов врага, что впоследствии подтвердили Воздушные силы.
Вражеские БПЛА атаковали Харьков через несколько минут, раздались 3 взрыва, о чем написал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что 2 из ударов "Шахедов" пришлись на Немышлянский район города. Последствия и наличие пострадавших уточняют.
Этой же ночью дроны пытались поразить Одессу, там также раздавались взрывы.Важно: оперативно о тревогах, угрозы от ударных БПЛА и другие опасности для всех областей Украины читайте в нашем телеграме.