В Харькове завершили расследование по двум оккупантам, которые обстреливали Дергачи

10 мая 2022 , 13:54
Читати новину українською

Украинские прокуроры завершили расследование в отношении двух российских военных, которые обстреливали Харьковщину. Оккупанты открывали огонь по Дергачам и Казачьей Лопани.

Об этом 24 каналу сообщила наша корреспондентка из Харькова. Она отметила, что 10 мая в Харькове впервые за все время полномасштабного вторжения России в Украину была проведена сессия областного совета.

Читайте также Россияне обстреляли жилой сектор в Дергачах: 3 человека погибли, 7 – ранены

На встрече, в частности, были представлены доклады харьковских правоохранителей. Прокуратура отчиталась о результатах расследования в отношении российских военных, воевавших в войне против Украины.

Что известно о российских убийцах

Как пояснила журналистка 24 канала, двое россиян, в отношении которых закончили расследование, в первые дни полномасштабной войны в Украине обстреливали Казачью Лопань и Дергачи Харьковской области.

Украинские правоохранители закончили расследование, а также выдвинули обвинительный акт двум российским захватчикам. Теперь их ждет суд.

Кроме того, как сообщила корреспондентка 24 канала из Харькова, дело было возбуждено против Дмитрия Святаша. Это бывший нардеп, подозреваемый в государственной измене. Следствие по этому делу пока продолжается. Однако уже известно, что сейчас он скрывается на территории России.

Какая ситуация в Харькове: смотрите видео

 

Обстрелы в Дергачах: главные новости

  • Еще в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты открыли огонь в Дергачах. 25 февраля там продолжались активные боевые действия.
  • Украинским защитникам удалось 9 марта уничтожить вражескую базу возле Дергачев, откуда велись обстрелы одного из районов Харькова. Враги были вынуждены отступить в Россию.
  • 13 марта российские захватчики сбросили авиационные бомбы на поселок под Харьковом.
  • Враги открыли огонь по жилому дому в поселке. В результате циничного и жестокого обстрела погибла 15-летняя девочка.
  • В ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в Дергачах, уже есть жертвы.
  • Российские оккупанты 30 марта обстреляли горсовет в Дергачах. В результате удара погиб по меньшей мере один человек, еще 3 получили ранения.
  • 5 апреля враги серьезно повредили высоковольтные линии. Поэтому Дергачи остались без электроэнергии и связи.

 

Автор: Тетяна Сукач