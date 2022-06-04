В Харьковской области идут интенсивные бои: оккупанты "эвакуировали" до 100 единиц поврежденной техники
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники дают российским оккупантам мощную взбучку. Так, в Харьковской области врагу пришлось вывезти 100 единиц своей техники.
Это вооружение повредили Вооруженные Силы Украины. Похоже, что кафиры надеются его отремонтировать, потому что начали "эвакуацию".
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Россияне пытаются удерживать занятые рубежи
В направлении населенного пункта Шиповатое заметили перемещение колонны вражеской техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении россияне вывозят поврежденное вооружение и военную технику.
– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
По данным ведомства по состоянию на 6 часов утра 4 июня, основные усилия россияне прилагают для сохранения занятых рубежей. Они продолжают активно обстреливать подразделения украинских военных возле:
- Глубокого,
- Русских Тишек,
- Старого Салтова,
- Черкасских Тишек.
По объекту транспортной инфраструктуры в районе населённого пункта Мохнач россияне запустили ракету.Обратите внимание! В результате российских обстрелов за сутки 2 июня в Харьковской области погиб один человек, а еще 7 – пострадали. Кроме того, кафиры повредили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и ангар с зерном.
Какая ситуация в других направлениях
- Основные усилия российские кафиры сосредоточили на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
- В Северодонецке россияне производят штурмовые действия. Они усилили свою группировку в городе резервами. Продолжаются активные бои.
- На Донецком направлении враг бредет по позициям ВСУ по всему возможному оружию: минометам, ствольной и реактивной артиллерии, авиации.
- На Южнобужском направлении россияне обороняются и пытаются производить огненное поражение наших подразделений.
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Последние новости из Харьковской области
- Несмотря на то, что россияне постоянно обстреливают Харьковскую область, там стали ремонтировать объекты критической инфраструктуры. В частности, возобновляют газоснабжение для харьковчан и жителей области.
- 2 июня захватчики запустили ракету по школе в Харькове. В результате удара центральный корпус полностью уничтожен. В этой школе был единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. Видимо, художник был "нацистом", если россияне решили его "денацифицировать". Заметим, что в подвале учебного заведения часто прятались люди. К сожалению, одна женщина погибла. Ее тело нашли на лестнице, которая вела к укрытию.
- В районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка вражеские войска атаковали позиции ВСУ с вертолетов Ми-8 .