В Харьковской области идут интенсивные бои: оккупанты "эвакуировали" до 100 единиц поврежденной техники

4 июня 2022 , 07:31
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники дают российским оккупантам мощную взбучку. Так, в Харьковской области врагу пришлось вывезти 100 единиц своей техники.

Это вооружение повредили Вооруженные Силы Украины. Похоже, что кафиры надеются его отремонтировать, потому что начали "эвакуацию".

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Россияне пытаются удерживать занятые рубежи

В направлении населенного пункта Шиповатое заметили перемещение колонны вражеской техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении россияне вывозят поврежденное вооружение и военную технику.
– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

По данным ведомства по состоянию на 6 часов утра 4 июня, основные усилия россияне прилагают для сохранения занятых рубежей. Они продолжают активно обстреливать подразделения украинских военных возле:

  • Глубокого,
  • Русских Тишек,
  • Старого Салтова,
  • Черкасских Тишек.

По объекту транспортной инфраструктуры в районе населённого пункта Мохнач россияне запустили ракету.

Обратите внимание! В результате российских обстрелов за сутки 2 июня в Харьковской области погиб один человек, а еще 7 – пострадали. Кроме того, кафиры повредили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и ангар с зерном.

Какая ситуация в других направлениях

  • Основные усилия российские кафиры сосредоточили на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
  • В Северодонецке россияне производят штурмовые действия. Они усилили свою группировку в городе резервами. Продолжаются активные бои.
  • На Донецком направлении враг бредет по позициям ВСУ по всему возможному оружию: минометам, ствольной и реактивной артиллерии, авиации.
  • На Южнобужском направлении россияне обороняются и пытаются производить огненное поражение наших подразделений.

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Последние новости из Харьковской области

  • Несмотря на то, что россияне постоянно обстреливают Харьковскую область, там стали ремонтировать объекты критической инфраструктуры. В частности, возобновляют газоснабжение для харьковчан и жителей области.
  • 2 июня захватчики запустили ракету по школе в Харькове. В результате удара центральный корпус полностью уничтожен. В этой школе был единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. Видимо, художник был "нацистом", если россияне решили его "денацифицировать". Заметим, что в подвале учебного заведения часто прятались люди. К сожалению, одна женщина погибла. Ее тело нашли на лестнице, которая вела к укрытию.
  • В районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка вражеские войска атаковали позиции ВСУ с вертолетов Ми-8 .

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Автор: Софія Мінджоса