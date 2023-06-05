В Харьковской области из-за постоянных обстрелов могут начать принудительную эвакуацию

Российские войска увеличили интенсивность обстрелов по населенным пунктам Харьковщины. Из области могут произвести принудительную эвакуацию мирных жителей.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона. 24 Канал.

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По его словам, за минувшие сутки россияне обстреляли не менее 26 населенных пунктов области. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.

Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и взрослых из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается,

– сказал Синегубов.

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