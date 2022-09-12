В Харьковской области нашли тела еще 4 гражданских: их пытали и застрелили оккупанты
Источник:полиция Харьковщины
В Харьковской области полиция нашла тела 4 мирных людей, которых убили российские оккупанты. У них нашли следы от выстрелов в голову.
Правоохранители выяснили, что двое гражданских мужчин 27 февраля находились в своем доме. Россияне застрелили их в голову. Нашли гильзы и пули.
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Погибших похоронили соседи 3 марта. После освобождения обратились в полицию.
Что рассказывают соседи: видео
Кроме того, обнаружили еще одно захоронение убитого мужчины. Другого человека обнаружили на территории предприятия. На их телах также были следы огнестрельных ранений. Местные жители подтверждают – людей застрелили оккупанты.
Следователи открыли уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны.
В Харьковской области нашли убитых гражданских / Фото полиции:
Освобождение территорий Харьковщины
Во время контрнаступления ВСУ освободили уже около 6 тысяч квадратных километров. С начала сентября украинские флаги поднялись во многих населенных пунктах Харьковщины. В частности, в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске.
Сейчас украинские военные зачищают освободившиеся территории. Там фиксируют массовые преступления противника. В частности, нарушение международного гуманитарного права и правил ведения войны.
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