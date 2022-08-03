Игры детей, переживших оккупацию: на Харьковщине подростки устроили символический блокпост

В освободившемся населенном пункте близ Харькова дети, пережившие оккупацию, играют в совершенно недетские игры. Они строят блокпосты и "проверяют" всех водителей.

Они почувствовали на себе всю низость "русского мира" и пережили обстрелы. Такая жизнь оставила свой отпечаток и на их развлечениях. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Скажи "паляница"

Назару и Артуру – по 10 и 11 лет. В одном из сел мальчишки обустроили детский блокпост, на котором проводят "проверки" и просят проезжающих мимо водителей сказать "паляница" или "Укрзализныця".

Среди их "трофеев" – бронежилеты российских военных, залитые кровью и маскировочные сетки. Их они нашли где-то в окопах.

Пережили российскую оккупацию

Таких детских блокпостов в стране много. Но эти дети пережили оккупацию, колонны российских военных, которые заходили в села. Они с родителями прятались в подвалах,

– рассказала журналистка.

Эти ребята, как и десятки других, под угрозой жизни уезжали из своих сел, чтобы потом вернуться домой. Даже не зная, есть ли еще куда возвращаться.

"Дети – это яркий пример того, что они будут расти проукраинскими и глубоко понимают ситуацию, которая происходит в Украине", – добавила Черненко.

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