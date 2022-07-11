На Харьковщине погиб гауляйтер важного для россиян поселка Великий Бурлук: его авто взорвали

В Харьковской области догнала карма предателя Украины – Евгения Юнакова. Так называемый "глава" поселка Великий Бурлук подорвался в автомобиле.

Великий Бурлук – важный железнодорожный узел для российской армии

Российские СМИ 11 июля подтвердили информацию о том, что коллаборант Евгений Юнаков погиб. Сообщается, что он умер вследствие подрыва автомобиля.

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Отметим, что о ликвидации Юнакова 10 июля информировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он отмечал, что Великий Бурлук – важный железнодорожный узел для российской армии.

Великий Бурлук – это поселок восточнее Харькова, который уже долгое время находится под оккупацией российских военных.



Великий Бурлук долгое время находился под оккупацией россиян / Скриншот карты боевых действий

Какая ситуация в Харьковской области

В Харькове в ночь на 11 июля во время тревоги российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары. Войска агрессора попали ракетой в 6-этажный жилой дом в центре города. Ракеты, вероятно, запускали из российского Белгорода.

Утром 11 июля оккупанты снова ударили по Харькову, но на этот раз из РСЗО. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеские снаряды попали в школу, шиномонтаж и другие объекты гражданской инфраструктуры. Жилой дом полностью разрушен.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что количество погибших в результате обстрела со стороны россии возросло до 6 человек. Среди погибших 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изуродованы.

Среди погибших 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела изуродованы. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что под удар попал и торговый центр. Кроме того, пострадали автомобили, гаражи и двор частных домов.

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