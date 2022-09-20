В Харьковской области планируют создать более 20 военных администраций

Украинские защитники совершили успешное контрнаступление на Харьковщине. Теперь на освобожденных территориях должны быть надежные руководители.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он встретился с вице-премьером Ириной Верещук.

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"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в самые сложные времена оккупации работали на благо украинцев", – отметил Синегубов.

Уже есть кандидаты

По словам руководителя ОВА, в Харьковской области инициируют создание более 20 военных администраций. Ведомства будут на территориях общин, где ведутся или были активные бои, где находились российские убийцы. Пока уже рассмотрели кандидатов как среди действующих глав, так и среди тех, кто эффективно работал во время вторжения.

Эти и другие неотложные вопросы предметно обсудили с вице-премьером Ириной Верещук на заседании Координационного штаба,

– сказал Синегубов.

Он добавил, что в настоящее время в области будут заниматься разминированием, восстановлением критической инфраструктуры, обеспечением гуманитарной помощью. Кроме этого, продолжаются эвакуационные мероприятия.

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Работает волонтерское движение

Синегубов рассказал, что провел совещание с волонтерами Харьковской области. Власти вместе с ними координируют усилия, чтобы распределять помощь и заниматься эвакуацией.

"В очередной раз спасибо волонтерскому движению Харьковщины за активность и неравнодушие", – добавил Синегубов.

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