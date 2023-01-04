В Харьковской области во время разминирования погиб командир саперов

Во время выполнения боевой задачи в Харьковской области погиб Сергей Гоцуляк. Спасатель был родом из Тернополя.

Известно, что он работал в Изюмском районе. К сожалению, там сдетонировал боеприпас. Погибшему было всего 42 года.

Заметьте Попали в смертельное ДТП: в Запорожье погибли трое спасателей

Что известно о гибели начальника группы пиротехников

Сегодня, 4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе – во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк,

– написали в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что погибший был подполковником службы гражданской защиты, начальником группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

"К сожалению, эта война уносит из наших рядов лучших и преданных…", – отметили в ГСЧС.

Также его коллеги-спасатели выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Недавняя трагедия со спасателями

25 декабря в Херсонской области во время разминирования территории погибли три спасателя.

По данным ГСЧС, герои служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. В Херсонской области они ликвидировали последствия действий россиян.

К сожалению, в результате действий врага погибли Сергей Куренный, который был прапорщиком службы гражданской защиты, водителем-сапером группы пиротехнических работ, Дмитрий Краснощеков, младший сержант службы гражданской защиты и Алексей Сыч – фельдшер-спасатель, сержант службы гражданской защиты. Последний скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным, близким и коллегам Сергея Гоцуляка и всех спасателей, отдавших жизнь за Украину.