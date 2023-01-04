В Харьковской области во время разминирования погиб командир саперов
Источник:ГСЧС
Во время выполнения боевой задачи в Харьковской области погиб Сергей Гоцуляк. Спасатель был родом из Тернополя.
Известно, что он работал в Изюмском районе. К сожалению, там сдетонировал боеприпас. Погибшему было всего 42 года.
Заметьте Попали в смертельное ДТП: в Запорожье погибли трое спасателей
Что известно о гибели начальника группы пиротехников
Сегодня, 4 января, в коллективе ГСЧС произошло непоправимое горе – во время выполнения боевой задачи по разминированию освобожденной от оккупантов территории в Изюмском районе Харьковской области, в результате детонации боеприпаса, погиб наш коллега Сергей Гоцуляк,
– написали в ГСЧС.
Спасатели рассказали, что погибший был подполковником службы гражданской защиты, начальником группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.
"К сожалению, эта война уносит из наших рядов лучших и преданных…", – отметили в ГСЧС.
Также его коллеги-спасатели выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Недавняя трагедия со спасателями
- 25 декабря в Херсонской области во время разминирования территории погибли три спасателя.
- По данным ГСЧС, герои служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. В Херсонской области они ликвидировали последствия действий россиян.
- К сожалению, в результате действий врага погибли Сергей Куренный, который был прапорщиком службы гражданской защиты, водителем-сапером группы пиротехнических работ, Дмитрий Краснощеков, младший сержант службы гражданской защиты и Алексей Сыч – фельдшер-спасатель, сержант службы гражданской защиты. Последний скончался от полученных травм по дороге в больницу.