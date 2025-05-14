Полностью украинская разработка: как военные осваивают управление новыми дронами на оптоволокне

На Харьковщине военные осваивают управление беспилотниками с оптоволоконным управлением. Эти дроны изготовлены украинским производителем с использованием отечественных технологий.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Тренировки проводятся с дронами украинского производства, которые оснащены системами управления через оптоволокно. При этом 80% компонентов изготовлено из украинских материалов.

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В чем преимущество таких дронов

Пилот БпЛА с позывным "Топган" рассказал, что пилоты часто сталкиваются с тем, что вражеская техника насыщена средствами радиоэлектронной борьбы. Когда дрон приближается к такой технике, часто исчезает видеосвязь или теряется управление.

Именно поэтому оптоволоконное управление лучше работает в условиях противодействия РЭБ. К тому же запуск такого дрона происходит значительно быстрее: нет необходимости включать ретранслятор, оборудование активируется оперативнее, а количество подготовительных этапов уменьшается.

Есть наземная станция и дрон – и все, летим. У обычного аналогового "камикадзе" этих этапов больше, поэтому запуск медленнее. Также лучше маскируется позиция – потому что нет торчащих мачт или другого оборудования. Не нужно две взлетные платформы – отдельно для "матраса" и для дрона. Все гораздо проще, быстрее и безопаснее,

– объяснил пилот Топган.

Инженеры отмечают, что осознают экологические риски, связанные с такими технологиями, однако вынуждены продолжать разработки и оснащение военных этими системами. Это необходимо, ведь россияне массово применяют подобные технологии на многих направлениях фронта.

Пилот с позывным "Братан" рассказал, что БпЛА на оптоволокне имеют качественную передачу изображения и легкие в управлении, поскольку дрон полностью контролируемый.

"На фронте такие дроны активно используются, особенно россиянами, потому что нет потерь сигнала. На радиоуправлении всегда сталкиваешься с тем, что любая помеха или посадка может перебить сигнал – и все. Еще один большой плюс – это безопасность пилотов: нет радиоизлучения, следовательно меньше шансов быть обнаруженным", – отметил пилот с позывным "Братан".

Важно! Украина способна создавать БпЛА из комплектующих отечественного производства. Компания Vyriy изготовила тысячу FPV-дронов, которые состоят исключительно из украинских компонентов. Такие детали обычно закупают или в Китае, или в Европе. Первые – дешевле, зато европейские – качественные и безопасные.

В России дроны с оптоволоконным управлением уже используются как полноценные боевые машины. Там даже созданы специальные "трассовые" маршруты для таких БпЛА. ВСУ также постепенно внедряют подобные системы для противодействия противнику.

Если мы этого не будем делать... Буду говорить прямо: россияне производят много таких дронов – и все это летит к нам и убивает наших людей. Поэтому мы вынуждены защищаться и разрабатывать решения для противодействия таким угрозам,

– заявил "Тичер".

Он добавил, что сейчас дроны с оптоволоконным управлением, изготовленные в Украине, активно используются. Это помогает сохранять жизни военных и отражать атаки врага.