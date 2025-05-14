Про це повідомила в ефірі 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Тренування проводяться з дронами українського виробництва, які оснащені системами управління через оптоволокно. При цьому 80% компонентів виготовлено з українських матеріалів.

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У чому перевага таких дронів

Пілот БпЛА з позивним "Топган" розповів, що пілоти часто стикаються з тим, що ворожа техніка насичена засобами радіоелектронної боротьби. Коли дрон наближається до такої техніки, часто зникає відеозв’язок або втрачається керування.

Саме тому оптоволоконне управління краще працює в умовах протидії РЕБ. До того ж запуск такого дрона відбувається значно швидше: немає потреби вмикати ретранслятор, обладнання активується оперативніше, а кількість підготовчих етапів зменшується.

Є наземна станція й дрон – і все, летимо. У звичайного аналогового "камікадзе" цих етапів більше, тому запуск повільніший. Також краще маскується позиція – бо немає стирчачих щогл чи іншого обладнання. Не потрібно дві злітні платформи – окремо для "матраца" і для дрона. Усе набагато простіше, швидше й безпечніше,

– пояснив пілот Топган.

Інженери зазначають, що усвідомлюють екологічні ризики, пов'язані з такими технологіями, однак змушені продовжувати розробки та оснащення військових цими системами. Це необхідно, адже росіяни масово застосовують подібні технології на багатьох напрямках фронту.

Пілот із позивним "Братан" розповів, що БпЛА на оптоволокні мають якісну передачу зображення та легкі в керуванні, оскільки дрон повністю контрольований.

"На фронті такі дрони активно використовуються, особливо росіянами, бо немає втрат сигналу. На радіоуправлінні завжди стикаєшся з тим, що будь-яка перешкода чи посадка може перебити сигнал – і все. Ще один великий плюс – це безпека пілотів: немає радіовипромінювання, отже менше шансів бути виявленим", – зазначив пілот із позивним "Братан".

Важливо! Україна здатна створювати БпЛА з комплектуючих вітчизняного виробництва. Компанія Vyriy виготовила тисячу FPV-дронів, які складаються виключно з українських компонентів. Такі деталі зазвичай закуповують або в Китаї, або в Європі. Перші – дешевші, натомість європейські – якісніші та безпечніші.

У Росії дрони з оптоволоконним управлінням уже використовуються як повноцінні бойові машини. Там навіть створено спеціальні "трасові" маршрути для таких БпЛА. ЗСУ також поступово впроваджують подібні системи для протидії противнику.

Якщо ми цього не робитимемо... Говоритиму прямо: росіяни виготовляють багато таких дронів – і все це летить до нас і вбиває наших людей. Тому ми змушені захищатися й розробляти рішення для протидії таким загрозам,

– заявив "Тічер".

Він додав, що наразі дрони з оптоволоконним управлінням, виготовлені в Україні, активно використовуються. Це допомагає зберігати життя військових і відбивати атаки ворога.