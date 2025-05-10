Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що оптоволоконний кабель переважно завозять у Росію з Китаю. Окупанти на своїх заводах здебільшого тільки мотають самі котушки.

Дивіться також Пекло у Росії: окупанти бідкаються через атаку понад 500 дронів

Який результат приніс удар по заводу

Завдання вогневого ураження по такому підприємству змушує на певний період часу зупинити російське виробництво. А чим довше не працює російське виробництво, тим менше дронів у цей час потрапить на фронт. Відповідно Україна матиме більше оборонних спроможностей.

Наслідком стане завдання ударів по різних об'єктах на території Росії. Особливо по тих, які наповнюють російський бюджет нафтодоларами, виготовляють "Шахеди" чи "Герані", дрони на оптоволокні,

– пояснив Юрій Федоренко.

Завдання таких ударів має бути системним і постійним. Воно потрібне для максимального знищення противника та його спроможностей на російській території. Для цього треба застосовувати комбіновані атаки.

Комбіновані атаки – це високоточні ракети й додатково засоби БпЛА. Це те, що дає максимальну руйнацію законним військовим цілям противника. Тому далі точно буде більше влучань, які можливі завдяки постійній допомозі українського народу.

Для чого потрібні дрони-бомбери

Якщо казати про нічні бомбери типу "Баба-Яга", то противник налаштовує свою систему протидії для них. Окупанти виставляють мобільні вогневі групи, які під час виявлення бомбера намагаються його збити – стрілецьким озброєнням або безпілотними системами.

Відповідно втрати цієї техніки на фронті зросли, але ефективність застосування важких нічних бомберів залишається на дуже високому рівні. Для того, щоб змінити тактику застосування і мати можливості в денний час забезпечити логістику до передових позицій, для оперативного мінування, а також для завдання ударів – потрібні FPV бомбери.

Важливо! Допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу може кожен. Переходьте за посиланням і долучайтеся до збору!

"FPV-бомбер – це дрон, який за розмірами дещо більше, ніж звичайний. Його можна використовувати багато разів. Ти його спорядив необхідним корисним навантаженням, він полетів на лінію бойових зіткнень, виконав завдання і повернувся назад", – розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Ці дрони перебувають на стадії розробки, вони експериментальні, тому держава поки їх не закуповує. Зараз військові вибирають того виробника, який покаже найкращі результати на лінії бойового зіткнення. А більшість БпЛА на фронт уже почали отримувати завдяки державним програмам. Це надихає.