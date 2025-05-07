Росіяни бідкаються, що впродовж доби російська ППО буцімто збила 524 ударні БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку безпілотників на Росії

Російські телеграм-канали, як завжди, звинувачують у всьому Україну. Тоді як у міноборони Росії запевняють, що протиповітряна оборона нібито збила п'ять ракет "Нептун", шість бомб JDAM та два снаряди HIMARS.

Загрозу безпілотників оголосили у понад 20 областях Росії, зокрема і в Московській. У ЗМІ повідомлялося, що внаслідок цієї атаки пролунали вибухи на заводі НВО "СПЛАВ" у Тулі, який виробляє РСЗВ "Град", "Смерч", "Торнадо-С".