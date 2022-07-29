Сразу 300 направились на концерт Кобзона: в Харьковской области ВСУ уничтожили оккупантов

В Харьковской области ВСУ провели блестящую операцию по уничтожению оккупантов. Украинские военные отправили в ад одновременно 300 российских захватчиков.

Кроме погибших оккупантов, есть еще очень много раненых. Об этом 29 июля сообщили источники 24 канала в спецслужбах.

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Украинские военные одновременно уничтожили более 300 оккупантов

В Харьковской области в результате успешной операции ВСУ одновременно уничтожили более 300 оккупантов. Все выжившие категорически отказываются повторно участвовать в боевых действиях против Украины.

Известно, что 300 раненых захватчиков отвезли в Луганск. Но многие из них не выживут из-за неоказания должной медицинской помощи.

В больницах на оккупированном Донбассе нет лекарств и кроватей

Из-за огромного количества потерь среди оккупантов больницы на Донбассе захлебываются от потока раненых. Об этом сообщили источники 24 канала в украинских спецслужбах.

Известно, что раненых россиян уже давно не везут в прифронтовые больницы, а в десятки километров от столкновения.

Кроме того, в медицинских учреждениях на оккупированных территориях не хватает квалифицированного персонала. Поэтому чаще всего раненых оперируют простые фельдшеры и медсестры. Обычно им просто ампутируют конечности.

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