В Херсоне люди ждут ВСУ: бойцов заметили на окраине города

11 ноября в центре Херсона собрались местные жители. Они ждут военных Вооруженных Сил Украины.

Люди вышли на улицы Херсона с украинскими флагами. Об этом информирует 24 канал.

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В Херсоне люди ждут ВСУ

Херсон, сейчас! Люди встречают ВСУ,

– сообщает херсонский журналист Константин Рыженко.

В Херсоне ждут ВСУ / фото Константин Рыженко

Местные жители сообщают, что наши военные уже зашли в Херсон.

ВСУ встречают в Херсоне / фото Константин Рыженко

Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.



Над зданием ХОГА украинский флаг / фото Константин Рыженко

Кстати, в селах под Херсоном местные жители срывают и жгут пропагандистские билборды, а также вывешивают украинские флаги.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале загадочную дату, которая может намекать на освобождение Херсона от оккупантов.

"11.11.22", – написал Ермак.

А заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко намекнул, что Ярослав Янушевич – глава Херсонской ОВА – уже готов к большему объему работы.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич готов к работе / фото Кирилл Тимошенко

Посол ЕС в Украине Мати Маасикас опубликовал фото из Херсона и заявил:

С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас,

– написал дипломат.

Россияне экстренно убегают из Херсонской области

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают продвигаться по линии фронта ближе к левому берегу Днепра. Вражеское войско экстренно пакуется в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством.

Кстати, также россияне бегут с правого берега Днепра пешком. Вероятно, захватчики боятся передвигаться на технике, чтобы не стать легкой целью для ВСУ.

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