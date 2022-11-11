В Херсоне люди ждут ВСУ: бойцов заметили на окраине города
11 ноября в центре Херсона собрались местные жители. Они ждут военных Вооруженных Сил Украины.
Люди вышли на улицы Херсона с украинскими флагами. Об этом информирует 24 канал.
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В Херсоне люди ждут ВСУ
Херсон, сейчас! Люди встречают ВСУ,
– сообщает херсонский журналист Константин Рыженко.
В Херсоне ждут ВСУ / фото Константин Рыженко
Местные жители сообщают, что наши военные уже зашли в Херсон.
ВСУ встречают в Херсоне / фото Константин Рыженко
Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.
Над зданием ХОГА украинский флаг / фото Константин Рыженко
Кстати, в селах под Херсоном местные жители срывают и жгут пропагандистские билборды, а также вывешивают украинские флаги.
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале загадочную дату, которая может намекать на освобождение Херсона от оккупантов.
"11.11.22", – написал Ермак.
А заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко намекнул, что Ярослав Янушевич – глава Херсонской ОВА – уже готов к большему объему работы.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич готов к работе / фото Кирилл Тимошенко
Посол ЕС в Украине Мати Маасикас опубликовал фото из Херсона и заявил:
С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас,
– написал дипломат.
Россияне экстренно убегают из Херсонской области
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают продвигаться по линии фронта ближе к левому берегу Днепра. Вражеское войско экстренно пакуется в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством.
Кстати, также россияне бегут с правого берега Днепра пешком. Вероятно, захватчики боятся передвигаться на технике, чтобы не стать легкой целью для ВСУ.
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