В Херсоне на улицах города обнаружили надписи "Херсон – это Украина"
Источник:Общественное Херсон
Херсон находится во временной оккупации российских военных. Несмотря на пропаганду захватчиков, местных жителей призывают не сдаваться и в городе появляются ободряющие надписи.
В Украине не забыли о херсонцах
Территориальная оборона Вооруженных сил Украины зафиксировала на улицах Херсона патриотические надписи. В частности, на стенах зданий появились надписи "Херсон – Украина" и "Херсон, верь ВСУ".
Кстати Будем разбираться, - Данилов о быстром продвижении кафиров в Херсонской области
Такими сообщениями местных жителей призывают не сдаваться в борьбе против российской оккупации. Более того, херсонцы должны понимать, что в Украине не забыли о них и обязательно освободят территорию Херсона от российских войск.
Надпись "Херсон, вер ВСУ" / Фото Территориальная оборона ВСУ
Какая ситуация на оккупированных территориях Херсона
- Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье. Незаконный шаг Кремля осудили в Министерстве иностранных дел Украины . В США и Европейском Союзе также осудили поступок российского диктатора.
- Как известно, российские оккупационные власти в мае ввели бивалютную зону на Херсонщине , что является вопиющим нарушением монетарного суверенитета Украины.
- Более того, россияне заставляют местных предпринимателей ставить ценники в рублях и в гривнах и угрожают "прикрыть" бизнес в случае неповиновения.
- В Херсонской области из-за отсутствия лекарства усугубляется гуманитарный кризис. Из-за россиян невозможно осуществлять поставки медикаментов в Херсонскую область.
С Херсонской области в Крым стоит целый караван грузовиков: Россия вывозит награбленное
- Россияне крайне опасаются контрнаступления ВСУ, поэтому всеми способами пытаются удержаться на временно оккупированных территориях Херсона. Захватчики начали делать укрепления из ворованного бетона.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что российские кафиры переместили на Херсонщину большое количество военной техники. Захватчики перетащили боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.
- Несмотря на российскую оккупацию, местные жители продолжают давать отпор россиянам. Андрей Грушко из Херсонской области украл у российских захватчиков "УРАЛ" и передал его ВСУ.