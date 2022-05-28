В Херсоне на улицах города обнаружили надписи "Херсон – это Украина"

Херсон находится во временной оккупации российских военных. Несмотря на пропаганду захватчиков, местных жителей призывают не сдаваться и в городе появляются ободряющие надписи.

В Украине не забыли о херсонцах

Территориальная оборона Вооруженных сил Украины зафиксировала на улицах Херсона патриотические надписи. В частности, на стенах зданий появились надписи "Херсон – Украина" и "Херсон, верь ВСУ".

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Такими сообщениями местных жителей призывают не сдаваться в борьбе против российской оккупации. Более того, херсонцы должны понимать, что в Украине не забыли о них и обязательно освободят территорию Херсона от российских войск.



Надпись "Херсон, вер ВСУ" / Фото Территориальная оборона ВСУ

Какая ситуация на оккупированных территориях Херсона

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Россияне крайне опасаются контрнаступления ВСУ, поэтому всеми способами пытаются удержаться на временно оккупированных территориях Херсона. Захватчики начали делать укрепления из ворованного бетона.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские кафиры переместили на Херсонщину большое количество военной техники. Захватчики перетащили боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Несмотря на российскую оккупацию, местные жители продолжают давать отпор россиянам. Андрей Грушко из Херсонской области украл у российских захватчиков "УРАЛ" и передал его ВСУ.

Это важно – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео