Была мамой 2 детей: в Херсоне похоронили волонтерку Красного Креста, погибшую из-за России

Россияне забрали жизнь еще одного человека, который помогал тем, кто в этом так нуждался. А также оставили без мамы двоих детей: Елену и Сашу, и мать без дочери.

Случилось это в Херсоне в результате российских обстрелов. Когда женщина раздавала гуманитарную помощь жителям в центре города, обломок "Града" попал в ее голову, поэтому она умерла на месте. Волонтерку похоронили 19 декабря.

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Волонтерка активно помогала землякам

Командир отряда быстрого реагирования Красного Креста Херсона Николай Тараненко, знавший Викторию Яришко 16 лет, рассказал, что она не первый год помогала людям и сотрудничала с организацией. Когда Россия развязала полномасштабную войну и оккупировала Херсон, она не смогла остаться в стороне.

Она занималась детьми, детьми с особыми потребностями, "солнечными детьми". Была мастерицей во все руки. Очень долго работала в Зеленых хуторах Таврии. С детьми занималась арт-терапией. Они рисовали, разрисовывали. Вика была энерджайзером. Она была кругом,

– рассказал Николай Тараненко.

Однако не только детьми заботилась волонтер. Она также:

готовила на полевой кухне,

раздавала гуманитарную помощь.

Хоронили небольшой процессией

На момент гибели волонтере Красного Креста Виктории Яришко было 39 лет. Однако из-за захватчиков не все, кто хотел бы попрощаться с женщиной, могли это сделать. Прежде всего, из-за безопасности.

Так, польский журналист Томаш Гживачевский рассказал, что на прощание с погибшей пришли только самые близкие родные и друзья из Красного Креста, ведь были опасения, что большая процессия привлечет внимание россиян и будет обстреляна.

Россия регулярно обстреливает Херсон