Была мамой 2 детей: в Херсоне похоронили волонтерку Красного Креста, погибшую из-за России
Источник:Томаш Гживачевский
Россияне забрали жизнь еще одного человека, который помогал тем, кто в этом так нуждался. А также оставили без мамы двоих детей: Елену и Сашу, и мать без дочери.
Случилось это в Херсоне в результате российских обстрелов. Когда женщина раздавала гуманитарную помощь жителям в центре города, обломок "Града" попал в ее голову, поэтому она умерла на месте. Волонтерку похоронили 19 декабря.
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Волонтерка активно помогала землякам
Командир отряда быстрого реагирования Красного Креста Херсона Николай Тараненко, знавший Викторию Яришко 16 лет, рассказал, что она не первый год помогала людям и сотрудничала с организацией. Когда Россия развязала полномасштабную войну и оккупировала Херсон, она не смогла остаться в стороне.
Она занималась детьми, детьми с особыми потребностями, "солнечными детьми". Была мастерицей во все руки. Очень долго работала в Зеленых хуторах Таврии. С детьми занималась арт-терапией. Они рисовали, разрисовывали. Вика была энерджайзером. Она была кругом,
– рассказал Николай Тараненко.
Однако не только детьми заботилась волонтер. Она также:
- готовила на полевой кухне,
- раздавала гуманитарную помощь.
Хоронили небольшой процессией
На момент гибели волонтере Красного Креста Виктории Яришко было 39 лет. Однако из-за захватчиков не все, кто хотел бы попрощаться с женщиной, могли это сделать. Прежде всего, из-за безопасности.
Так, польский журналист Томаш Гживачевский рассказал, что на прощание с погибшей пришли только самые близкие родные и друзья из Красного Креста, ведь были опасения, что большая процессия привлечет внимание россиян и будет обстреляна.
Россия регулярно обстреливает Херсон
- 19 декабря захватчики 42 раза обстреляли Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар. К сожалению, в результате были жертвы: погибли два человека. Также 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
- Также они повредили здание Херсонской ОВА. В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что также были повреждены жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура. По предварительным данным, враг атаковал территорию системами залпового огня и ракетами типа С-300.
- 17 декабря оккупанты попали и в штаб гуманитарной помощи. Более того, в Херсонском горсовете подчеркивают, что оккупанты умышленно целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. К сожалению, в результате атаки 1 женщина скончалась от полученных ранений, еще 2 человека – в больнице.