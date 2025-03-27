Укр Рус
24 Канал Главные новости В Херсоне поймали агента ФСБ, которого россияне пытались "втемную" взорвать возле ТЦК
27 марта, 10:05
2

В Херсоне поймали агента ФСБ, которого россияне пытались "втемную" взорвать возле ТЦК

София Рожик

СБУ сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт. На этот раз вражеский агент готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

В поле зрения России попал безработный житель Черкасс, который искал в телеграмм-каналах "быстрых" заработков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

Смотрите также Готовили теракт возле ТЦК в Тернополе: правоохранители поймали супругов с Полтавщины

ФСБ планировала взорвать своего агента

Террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством возле админздания. Между тем враг должен был дистанционно взорвать взрывчатку вместе с мужчиной.

Впрочем, фигуранта задержали "на горячем" как раз возле места, где должен был совершить теракт.

Это, к слову, не единственное преступление мужчины. Так, в Черкасской области по заказу ФСБ он выполнил ряд "тестовых заданий", в частности, поджег объекты Укрзализныци.

Только после этого агента "отправили" в Херсон. Там ему предоставили геолокацию места, откуда забрать взрывное устройство.

Следователи рассказали, что сначала он установил устройство видеонаблюдения возле здания ТЦК, а потом оставил на входе в него сумку со взрывчаткой.

Она должна была сдетонировать после звонка на телефон преступника. На нем была установлена специальная программа, с помощью которой россияне знали каждый шаг предателя.

Таким образом российская спецслужба планировала узнать о пребывании агента, чтобы взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК,
– рассказали в СБУ.

Но устройство успешно деактивировали правоохранители.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения, и покушении на совершение теракта.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Он может сесть пожизненно с конфискацией имущества.

 