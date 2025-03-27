В Херсоне поймали агента ФСБ, которого россияне пытались "втемную" взорвать возле ТЦК

СБУ сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт. На этот раз вражеский агент готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

В поле зрения России попал безработный житель Черкасс, который искал в телеграмм-каналах "быстрых" заработков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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ФСБ планировала взорвать своего агента

Террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством возле админздания. Между тем враг должен был дистанционно взорвать взрывчатку вместе с мужчиной.

Впрочем, фигуранта задержали "на горячем" как раз возле места, где должен был совершить теракт.

Это, к слову, не единственное преступление мужчины. Так, в Черкасской области по заказу ФСБ он выполнил ряд "тестовых заданий", в частности, поджег объекты Укрзализныци.

Только после этого агента "отправили" в Херсон. Там ему предоставили геолокацию места, откуда забрать взрывное устройство.

Следователи рассказали, что сначала он установил устройство видеонаблюдения возле здания ТЦК, а потом оставил на входе в него сумку со взрывчаткой.

Она должна была сдетонировать после звонка на телефон преступника. На нем была установлена специальная программа, с помощью которой россияне знали каждый шаг предателя.

Таким образом российская спецслужба планировала узнать о пребывании агента, чтобы взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК,

– рассказали в СБУ.

Но устройство успешно деактивировали правоохранители.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения, и покушении на совершение теракта.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Он может сесть пожизненно с конфискацией имущества.