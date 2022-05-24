В Херсоне раздаются взрывы: местные сообщают об исчезновении связи Киевстар и Vodafone

24 мая 2022 , 11:40
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Источник:

Общественное Херсон

В Херсоне сообщают о том, что слышны звуки взрывов. Также есть проблемы с мобильной связью.

В 11:32 появилась информация о том, что в Херсоне слышны звуки взрывов. В настоящее время в городе не была объявлена воздушная тревога (как и на остальной территории Украины).

Также местные издания сообщают, что в Херсоне исчезла мобильная связь Киевстар и Vodafone.