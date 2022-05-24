В Херсоне раздаются взрывы: местные сообщают об исчезновении связи Киевстар и Vodafone
24 мая 2022 , 11:40Читати новину українською
Источник:Общественное Херсон
В Херсоне сообщают о том, что слышны звуки взрывов. Также есть проблемы с мобильной связью.
В 11:32 появилась информация о том, что в Херсоне слышны звуки взрывов. В настоящее время в городе не была объявлена воздушная тревога (как и на остальной территории Украины).
Также местные издания сообщают, что в Херсоне исчезла мобильная связь Киевстар и Vodafone.