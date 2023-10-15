В Херсоне раздался мощный взрыв: в некоторых районах пропал свет

Утром 15 октября в Херсоне раздался громкий взрыв. После этого в городе начались проблемы со светом и водой.

Что именно произошло – сейчас уточняют. Местные власти призвали ждать официальных сообщений. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно о мощном взрыве в Херсоне

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко подтвердил, что в Херсоне раздался мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города исчезло электричество. Также появились перебои с водой.

Информация уточняется. Ждите официальных сообщений,

– подчеркнул он.

Позже Мрочко уточнил, что около часа назад с разницей в 30 минут российскими военными из СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

"Россия продолжает терроризировать мирное население общины!" – подчеркнул глава Херсонской ГВА.

Отметим, что ранее в Херсоне и регионе началась воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также об угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

Мониторинговые каналы также заявляли о пуске КАБа в сторону Бериславского района Херсонской области.

Враг сбросил 11 авиабомб по Херсонщине

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, что известно об обстреле четырех населенных пунктов Бериславского района. Там сброшены 11 управляемых авиабомб и две – в пригороде Херсона.

В результате этого есть разрушения жилых домов и повреждения линии. Также поврежден объект инфраструктуры. Энергетики уже работают над восстановлением света.

Мрочко позже сообщил, что над восстановлением электричества в Херсоне работают аварийные бригады. В городе ухудшилась связь, отсутствует интернет. Он призвал: у кого еще есть такая возможность – сделайте запас воды.

В случае острой необходимости обращайтесь к пунктам несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас пищи и воды,

– добавил Мрочко.

В Херсонской ОВА подтвердили, что оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадание в жилые дома и объект инфраструктуры. В настоящее время масштабы разрушений устанавливаются.

Свет в Херсоне начали возвращать

Власти заявили, что по состоянию на 12:15 в Херсоне начали подавать электричество. Постепенно будут пытаться подать питание во все районы города.

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