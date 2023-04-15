Россияне атаковали дронами автомобили полиции на Херсонщине: три человека ранены
Источник:Полиция Херсонской области
Российские оккупанты атаковали сотрудников полиции в Херсонской области с помощью беспилотников. Как следствие, трое полицейских получили ранения.
Отмечают, что служебный автомобиль полиции попал под атаку дронов в микрорайоне Корабел. Автомобиль получил механические повреждения.
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Также россияне атаковали дронами два полицейских автомобиля в Бериславе.
В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения,
– говорится в сообщении.
Полиция продолжает фиксировать произвол оккупантов
За минувшие сутки захватчики нанесли очередные удары по мирным населенным пунктам Херсона. Отмечают, что в результате обстрелов за прошедшие сутки есть раненые в поселках: Белозерка, Веселое и Ольговка.
Враг нанес авиаудары по городу Берислав, попав в территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла. Вокруг мест взрывов управляемых авиационных бомб повреждено по меньшей мере 47 жилых домов.
Ранее террористы обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.