Стояли с автоматами против танков: как в Херсоне россияне расстреляли бойцов теробороны

В Херсоне российские оккупанты расстреляли военных теробороны, которые пытались остановить наступление на город. В результате преступлений россиян погибли почти два десятка украинцев.

Трагическую информацию 17 ноября сообщили полицейские. На месте преступления уже работают следователи, представители криминалистической лаборатории с группой специалистов взрывотехнической службы.

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Что известно о расстреле россиянами теробороновцев

По данным полиции, оккупанты цинично убили украинцев в "Сиреневом парке" Херсона, который расположен на улице Нефтяников.

На этом месте вечером 1 марта военные России цинично и безжалостно расстреляли несколько десятков представителей территориальной обороны Херсона, которые намеревались остановить колонну бронетехники оккупантов,

– заявили полицейские.

На месте трагедии правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие военное преступление российской армии.

В Херсоне обнаружили место расстрела теробороновцев / Фото Нацполиции

Полиция заверила, что следователи изучают и документируют все данные о преступлениях армии России, а по установленным фактам проводят следственные действия.

Как оккупанты расстреляли военных

В Херсоне побывали журналисты издания "Ґрати", которые рассказали, что на установленной на кресте табличке в парке есть надпись: "1 марта 2022 года ушли на небо бойцы теробороны Херсона". По данным издания тогда:

в неравном бою с россиянами погибли 17 херсонцев;

а уже 1 марта оккупанты, которые вторглись в Херсонскую область из Крыма, окружили город и начали наступление с окрестностей;

руководство области заранее покинуло город и организованного сопротивления не было.

Остановить россиян попыталась небольшая группа территориальной обороны, вооруженная автоматами и "коктейлями Молотова". Наступавшие войска россиян расстреляли их из крупнокалиберного пулемета и зашли в город,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что тела погибших бойцов теробороны похоронил недалеко от места расстрела местный священник Сергей Чудинович. Впоследствии их перезахоронили на городском кладбище.

Конечно, по нормам международного гуманитарного права, убийство военным военного на поле боя не является преступлением. Однако заместитель начальника областного управления полиции Николай Вербицкий рассказал, что:

полиция открыла дело по статье о нарушении обычаев войны;

ведь некоторые бойцы херсонской теробороны официально не были военнослужащими и не имели стрелкового оружия;

поэтому их убийство расследуют как нарушение правил войны.

Кроме того, 17 ноября первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Радио Свобода" пообещал, что будут расследовать расстрел из российских танков 17 бойцов территориальной обороны Херсона, которые были вооружены автоматами.

В первые дни широкомасштабной российской агрессии события развивались очень быстро, но я уверен, что в дальнейшем будет время очень детально разобрать роль и место каждого бойца, каждого командира, кто какие приказы отдавал, или наоборот, не отдавал,

– заявил Енин.

Он также сказал о том, что СБУ уже сообщала своим сотрудникам о подозрениях и объявляла в розыск.

"Соответствующие организационные и процессуальные выводы, я уверен, будут сделаны по всем структурам власти и правоохранительным структурам, в частности, и Херсонской области", – сказал заместитель Дениса Монастырского.

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Зверства россиян в Херсонской области

По состоянию на 15 ноября украинская полиция обнаружила в Херсонской области уже 3 пыточные российских захватчиков. По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, там разминировали территорию и планировали начать следственные действия.

Перед этим переселенка из Херсона Анна рассказала о пыточной, которую россияне устроили в подвале. Там они удерживали людей по несколько недель и пытали.

Уже 17 ноября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что поражен масштабами пыток, которые россияне применяли к мирным жителям в Херсонской области. Людей били током, металлическими трубами, им ломали кости. Все враги делали на камеру.

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