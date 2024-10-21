В Херсоне россияне сбросили дрон на машину скорой помощи

Оккупанты продолжают совершать циничные военные преступления. Вражеский БПЛА атаковал карету скорой помощи.

Так, противник сбросил взрывное устройство с дрона на бригаду "экстренки", прибывшую по вызову к больному в Днепровском районе. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Удар по скорой в Херсоне

Отмечается, что ранения получили двое работников. Это мужчины, 44 и 47 лет. У них – взрывные травмы и контузии, а также обломочные ранения ног. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следует отметить, что Херсон и его гражданская инфраструктура буквально каждый день находятся на прицеле у врага. Россияне устраивают охоту с помощью дронов за местными жителями и общественным транспортом.