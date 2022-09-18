В Херсоне слышали взрывы: местные говорят о "прилетах"

18 сентября 2022 , 14:41
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Источник:

Суспільне

Во временно оккупированном Херсоне около обеда 18 сентября начали сообщать о взрывах. По словам местных жителей, там происходят "прилеты".

На Херсонщине продолжается воздушная тревога. Ее объявили около 14:30.

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В Херсоне раздаются взрывы

Почти одновременно с воздушной тревогой в Херсоне раздались взрывы.

 

В Херсоне слышны взрывы: видео

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Автор: Ольга Котів