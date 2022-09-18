В Херсоне слышали взрывы: местные говорят о "прилетах"
18 сентября 2022 , 14:41Читати новину українською
Источник:Суспільне
Во временно оккупированном Херсоне около обеда 18 сентября начали сообщать о взрывах. По словам местных жителей, там происходят "прилеты".
На Херсонщине продолжается воздушная тревога. Ее объявили около 14:30.
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В Херсоне раздаются взрывы
Почти одновременно с воздушной тревогой в Херсоне раздались взрывы.
В Херсоне слышны взрывы: видео
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