В Херсоне снова "хлопок": ВСУ ударили по позициям россиян на Карантинном острове

Недавно в Херсоне снова раздались взрывы – украинского происхождения. Это были удары по позициям россиян на Карантинном острове, где они разместили свои средства ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что, по свидетельствам очевидцев, было несколько попаданий, конечно, россияне туда никого не допускают и говорят, что все хорошо.

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В результате этого попадания был и пожар и детонация, на этом острове достаточно места для размещения вражеской техники,

– рассказывает Молчанов.

Отметим, что положительные новости о контрнаступлении ВСУ анонсировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. В то же время Братчук отметил, что из Херсона поступает "очень интересная" информация. Он также попросил украинцев держать кулачки за наших героев.

Детальнее о ситуации с украинским контрнаступлением: смотрите видео

Потери врага в Херсонской области

За прошедшие сутки на Юге оккупанты понесли немалые потери. В частности: