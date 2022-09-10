В Херсоне сообщают о взрывах у железнодорожного моста

Сегодня во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Очевидно, есть прилеты, поскольку в небе виднеется серый дым.

Взрывы в городе раздались около 14:02 10 сентября. Официальной информации о случившемся пока нет, сообщает 24 канал.

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Возле железнодорожного моста виднеется дым.

Местные жители временно оккупированного Херсона сообщают, что после взрывов в районе железнодорожного моста появился серый дым.

Накануне, в 12:49, журналист Константин Рыженко предупредил херсонцев готовиться к новым взрывам, поскольку утром по Антоновскому мосту смогли проехать 2 военных грузовика. Да, медленно и вяло, однако смогли. Так что вполне возможно, что ВСУ захотят что-то "подкорректировать".

Однако связана ли эта информация с обеденными взрывами в городе, пока неизвестно.

На Юге ВСУ продвинулись на десятки километров

Сегодня Наталья Гуменюк рассказала, что украинские воины продолжают освобождать населенные пункты Юга от российских захватчиков и жители деоккупированных территорий с радостью встречают ВСУ. Но о каких именно населенных пунктах говорится – сообщат немного позже.

Она лишь уточнила, что украинские защитники и защитницы продвинулись вперед по разным направлениям на несколько десятков километров.

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