Вибухи у місті пролунали близько 14:02 10 вересня. Офіційної інформації про те, що трапилось, наразі немає, повідомляє 24 канал.

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Біля залізничного мосту видніється дим

Місцеві жителі тимчасово окупованого Херсону повідомляють, що після вибухів у районі залізничого мосту з'явився сірий дим.

Напередодні, о 12:49, журналіст Костянтин Риженко попередив херсонців готуватися до нових вибухів, оскільки нині зранку по Антонівському мосту змогли проїхати 2 військові вантажівки росіян. Так, повільно та мляво, проте змогли. Тож цілком можливо, що ЗСУ захочуть щось "підкорегувати".

Проте чи пов'язана ця інформація з обідніми вибухами у місті наразі невідомо.

На Півдні ЗСУ просунулись на десятки кілометрів

Сьогодні Наталія Гуменюк розповіла, що українські воїни продовжують звільняти населені пункти Півдня від російських загарбників і жителі деокупованих територій радо зустрічають ЗСУ. Але про які саме населені пункти мовиться – повідомлять трішки пізніше.

Вона лише уточнила, що українські захисники та захисниці просунулись вперед на різних напрямках на кілька десятків кілометрів.

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