Чтобы не погибнуть по дороге на работу: жители Херсона "вооружаются" детекторами дронов

Дроны в Херсоне буквально охотятся на местных жителей. Люди вынуждены носить с собой детекторы дронов, чтобы просто выйти из дома – добраться на работу или пройтись по городу.

Журналист из Херсона, редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, что все больше жителей пользуются такими устройствами. Сейчас на смену простым моделям пришло новое поколение – специальные детекторы, которые перехватывают видеосигнал.

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Россияне охотятся за горожанами

Фактически, люди могут видеть то же, что и операторы вражеских дронов.

Я даже позавчера видел не наше видео – наш читатель сбросил посмотреть – то там уже россияне, программируя свои дроны, даже пишут сообщения для тех, кто перехватит сигнал, типа "не подглядывай". Это очень страшная история, когда люди видят, как россияне охотятся за горожанами,

– сказал Сергей Никитенко.

Он добавил, что тот же читатель прислал видео, где россияне атакуют автомобиль на мосту через реку Кошевую. По сути, человек в прямом эфире наблюдал, как российские дроны убивают гражданских.

По словам журналиста, детекторы помогают вовремя понять, что поблизости возникла угроза. Увидев сигнал, люди прячутся, стараются держаться подальше, а те, кто хорошо знает местность, могут даже определить направление полета дрона.

Помогают и специальные чаты. Участники фиксируют активность дронов и предупреждают других, чтобы те оставались в укрытиях или хотя бы не выходили из помещений.

В целом в Херсоне, особенно в районах с большим скоплением людей, уже сформировались определенные правила безопасности. Если кто-то видит, что в небе что-то летит – сразу громко предупреждает других. Это уже стало привычным и молчаливо принятым правилом.

Чаще всего город атакуют дроны. Далее по частоте идут артиллерийские обстрелы. Иногда бывают удары из минометов – обычно по прибрежным селам. Используют также реактивную артиллерию. А еще реже авиабомбы типа "КАБ", которые сбрасывают на Херсон и соседние населенные пункты.