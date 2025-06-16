Журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко в ефірі 24 Каналу розповів, що дедалі більше мешканців користуються такими пристроями. Зараз на зміну простим моделям прийшло нове покоління – спеціальні детектори, які перехоплюють відеосигнал.
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Росіяни полюють за містянами
Фактично, люди можуть бачити те саме, що й оператори ворожих дронів.
Я навіть позавчора бачив не наше відео – наш читач скинув подивитися – то там уже росіяни, програмуючи свої дрони, навіть пишуть повідомлення для тих, хто перехопить сигнал, типу "не підглядай". Це дуже страшна історія, коли люди бачать, як росіяни полюють за містянами,
– сказав Сергій Нікітенко.
Він додав, що той самий читач надіслав відео, де росіяни атакують автомобіль на мосту через річку Кошову. По суті, людина в прямому ефірі спостерігала, як російські дрони вбивають цивільних.
За словами журналіста, детектори допомагають вчасно зрозуміти, що поблизу виникла загроза. Побачивши сигнал, люди ховаються, намагаються триматися подалі, а ті, хто добре знає місцевість, можуть навіть визначити напрям польоту дрона.
Допомагають і спеціальні чати. Учасники фіксують активність дронів і попереджають інших, аби ті залишалися в укриттях або хоча б не виходили з приміщень.
Загалом у Херсоні, особливо в районах з великим скупченням людей, уже сформувалися певні правила безпеки. Якщо хтось бачить, що в небі щось летить – одразу голосно попереджає інших. Це вже стало звичним і мовчазно прийнятим правилом.
Найчастіше місто атакують дрони. Далі за частотою йдуть артилерійські обстріли. Іноді бувають удари з мінометів – зазвичай у прибережних селах. Використовують також реактивну артилерію. А ще рідше авіабомби типу "КАБ", які скидають на Херсон і сусідні населені пункти.