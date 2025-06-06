Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що внаслідок обстрілів є постійні перебої з електропостачанням. Існують великі проблеми й зі зв'язком, які тривають три тижні й більше.

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Перед ударом ворог вів спостереження на площі

5 червня Росія скинула на Херсон чотири КАБи, ще більших руйнувань зазнала будівля обладміністрації. Її противник раніше вже атакував. Уламки від вибуху розліталися навкруги.

Вчора здригнулося все місто від обстрілу будівлі Херсонської облради, від потужного вибуху КАБами. Це був абсолютно цілеспрямований обстріл росіян. Спочатку вони скинули один КАБ, потім інший, який знищив доволі міцну будівлю,

– озвучила Вірлич.

Цей обстріл відобразився і на будівлях, які розташовані поруч, вони зазнали пошкоджень. Журналістка з Херсона розповіла, що уламки збирали в 3 – 4 кварталах від місця вибуху.

Росіяни, як зазначила Вірлич, обстрілюють Херсонщину цілодобово, в небі постійно літають FPV-дрони, які "полюють" за людьми на вулицях. Вона підкреслила, що удар по будівлі Херсонської ОДА відбувся після тривалого спостереження росіянами площі Свободи за допомогою дронів.

Що допомагає херсонцям не падати духом

Журналістка з Херсона зазначила, що вкрай важко переживати обстріли, адже вони лунають постійно і немає безпечних районів, але містяни добре пам'ятають, що таке російська окупація і саме цей період був для них найстрашнішим.

Вона додала, що херсонці пристосовуються до реалій і намагаються займатися повсякденними справами. До того ж у населення, як зауважила Вірлич, чудове почуття гумору, яке певною мірою підбадьорює.

Є взаємодопомога між людьми. Херсонці пережили окупацію, у нас не було служб, які б допомагали, всюди були росіяни, тому люди сподівались один на одного. Так само і зараз в умовах постійних російських обстрілів,

– озвучила Вірлич.

Нагадаємо, що через російський обстріл 5 червня в Херсоні постраждало троє людей, серед яких перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. У посадовця медики зафіксували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.