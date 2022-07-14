В Херсонской и Николаевской областях – взрывы: вероятно, пылают российские склады

В Новой Маячке Херсонской области и в Снегиревке Николаевской области вечером 14 июля прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что горят российские склады и базы.

Так, СМИ сообщают о точечном ударе по штабу россиян в Снигиревке. Пишут, что зарево видно за 60 километров от взрыва.

Кстати Враг перемещает свои склады подальше от линии фронта: достигнут ли туда ВСУ

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Новой Маячке, по информации местных, пылает что-то вражеское. Однако пока нет официального подтверждения.

Арестович подтвердил 3 попадания

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что есть"первые 3 больших накрытия". Он не уточнил, куда именно нанесли удар. Однако анонсировал, что дальше – больше.

За Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Гораздо больше,

– подчеркнул Арестович.

Тем временем в сети делятся яркими фотографиями пожаров.



Вероятно, горят склады оккупантов / Фото с телеграм-каналов

Также Братчук поделился перечнем уничтоженных за сегодня баз и складов оккупантов:

Новая Каховка. Минус база.

Снигиревский район, Николаевская область. Минус БК.

Баштанский район, Николаевская область. Минус БК.

Раденск, Херсонская область. Минус БК.

ВСУ уничтожают российские склады один за другим

Украинские военные нанесли сильный удар по скоплению сил врага в Чкаловом, а также метко ликвидировали склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке Херсонской области.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области тоже раздавались громкие взрывы. Вероятно, связанные с уничтожением вражеских баз или складов.

Кроме того, точный удар ВСУ нанесли по вражескому складу в Новой Каховке. Российские пропагандисты солгали своим гражданам о "взрывах селитры".

Из-за этих массовых ударов враг начал бояться. Оккупанты перемещают свои военные ресурсы как можно дальше от линии фронта.

Кстати – мощные взрывы прогремели в оккупированном Бердянске: видео