В Херсонской и Николаевской областях – взрывы: вероятно, пылают российские склады
Источник:телеграм Сергея Братчука
В Новой Маячке Херсонской области и в Снегиревке Николаевской области вечером 14 июля прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что горят российские склады и базы.
Так, СМИ сообщают о точечном ударе по штабу россиян в Снигиревке. Пишут, что зарево видно за 60 километров от взрыва.
Кстати Враг перемещает свои склады подальше от линии фронта: достигнут ли туда ВСУ
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Новой Маячке, по информации местных, пылает что-то вражеское. Однако пока нет официального подтверждения.
Арестович подтвердил 3 попадания
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что есть"первые 3 больших накрытия". Он не уточнил, куда именно нанесли удар. Однако анонсировал, что дальше – больше.
За Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Гораздо больше,
– подчеркнул Арестович.
Тем временем в сети делятся яркими фотографиями пожаров.
Вероятно, горят склады оккупантов / Фото с телеграм-каналов
Также Братчук поделился перечнем уничтоженных за сегодня баз и складов оккупантов:
- Новая Каховка. Минус база.
- Снигиревский район, Николаевская область. Минус БК.
- Баштанский район, Николаевская область. Минус БК.
- Раденск, Херсонская область. Минус БК.
ВСУ уничтожают российские склады один за другим
- Украинские военные нанесли сильный удар по скоплению сил врага в Чкаловом, а также метко ликвидировали склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке Херсонской области.
- Во временно оккупированной Горловке Донецкой области тоже раздавались громкие взрывы. Вероятно, связанные с уничтожением вражеских баз или складов.
- Кроме того, точный удар ВСУ нанесли по вражескому складу в Новой Каховке. Российские пропагандисты солгали своим гражданам о "взрывах селитры".
Из-за этих массовых ударов враг начал бояться. Оккупанты перемещают свои военные ресурсы как можно дальше от линии фронта.
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