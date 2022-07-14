В Херсонской и Николаевской областях – взрывы: вероятно, пылают российские склады

14 июля 2022 , 23:36
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Источник:

телеграм Сергея Братчука

В Новой Маячке Херсонской области и в Снегиревке Николаевской области вечером 14 июля прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что горят российские склады и базы.

Так, СМИ сообщают о точечном ударе по штабу россиян в Снигиревке. Пишут, что зарево видно за 60 километров от взрыва.

Кстати Враг перемещает свои склады подальше от линии фронта: достигнут ли туда ВСУ

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Новой Маячке, по информации местных, пылает что-то вражеское. Однако пока нет официального подтверждения.

Арестович подтвердил 3 попадания

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что есть"первые 3 больших накрытия". Он не уточнил, куда именно нанесли удар. Однако анонсировал, что дальше – больше.

За Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Гораздо больше,
– подчеркнул Арестович.

Тем временем в сети делятся яркими фотографиями пожаров.


Вероятно, горят склады оккупантов / Фото с телеграм-каналов

Также Братчук поделился перечнем уничтоженных за сегодня баз и складов оккупантов:

  • Новая Каховка. Минус база.
  • Снигиревский район, Николаевская область. Минус БК.
  • Баштанский район, Николаевская область. Минус БК.
  • Раденск, Херсонская область. Минус БК.

ВСУ уничтожают российские склады один за другим

Из-за этих массовых ударов враг начал бояться. Оккупанты перемещают свои военные ресурсы как можно дальше от линии фронта.

Кстати – мощные взрывы прогремели в оккупированном Бердянске: видео

 

Автор: Ольга Музика