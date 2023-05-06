В Херсонской области героически погибли 6 пиротехников

В Херсонской области погибли шесть спасателей. Они разминировали украинскую землю после оккупации россиян.

Сотрудники ГСЧС попали под обстрел россиян во время работы. Также Россия нанесла ранения еще двум людям.

Смотрите также 20-летний воин Львовщины погиб на Бахмутском направлении: родные просят присвоить звание Героя

Что известно о гибели пиротехников

Сегодня (6 мая – 24 Канал) ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел. Шесть наших специалистов погибли,

– рассказали в ГСЧС.

Там сообщили, что Россия унесла жизнь:

Игоря Соловьева;

Романа Каленика;

Андрея Орлова;

Николая Шолоха;

Владимира Погорелого;

Александра Ходаковского.

Украинские спасатели погибли под обстрелом россиян / Фото ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что еще двое, из них одна женщина-фельдшер, – получили ранения. Известно, что они находятся в больнице.

Также оккупанты уничтожили украинскую технику.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибших Героев. Вечная память спасателям!

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сказал: "Мир должен об этом знать!"

Чиновник объяснил, что страна-террорист продолжает нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят. Работники ГСЧС уже не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую Россия плотно забросала своими боеприпасами.

Офис генпрокурора уже открыл дело

Офис генпрокурора заявил, что возбудил дело из-за гибели шести работников ГСЧС. Прокуроры уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, работавшую вблизи населенного пункта,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Там также объяснили, что проводили первоочередные мероприятия, чтобы зафиксировать преступление, совершенное российской армией.



Россияне целенаправленно убили наших спасателей

Россия обстреливает Херсонщину