В Херсонской области горит завод "Полимер", где оккупанты расположили склад, – Хлань

В Херсонской области 8 июля горит завод. По предварительной информации, оккупанты могли разместить там свой склад.

Речь идет о заводе "Полимер" в Киселевке, рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

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Причина возгорания пока неизвестна. Вероятно, детали сообщат впоследствии.

Уничтожены склады оккупантов

Напомним, накануне стало известно, что возле железнодорожного вокзала в Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Кроме того, они записали оккупантам "послание", отметив, что "украинская ночь – близко".

В начале июля украинские авиационщики тоже нанесли удары по складам боеприпасов в Херсонской области и Запорожье. Ударили по опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного, Давыдового Брода.

ВСУ продвигаются

Украинские силы продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонщине и в Запорожской области. Это подтвердил президент Владимир Зеленский в обращении 6 июля.

К слову, мэр Олешков Евгений Рыщук призвал местных жителей эвакуироваться из Херсона и не быть живым щитом для врага.

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