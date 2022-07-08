В Херсонской области горит завод "Полимер", где оккупанты расположили склад, – Хлань
8 июля 2022 , 17:31Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Хланя
В Херсонской области 8 июля горит завод. По предварительной информации, оккупанты могли разместить там свой склад.
Речь идет о заводе "Полимер" в Киселевке, рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
Читайте также ВСУ ударили по позициям оккупантов в Новой Каховке, сожгли ПВО и многих уничтожили, – Братчук
Причина возгорания пока неизвестна. Вероятно, детали сообщат впоследствии.
Уничтожены склады оккупантов
- Напомним, накануне стало известно, что возле железнодорожного вокзала в Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Кроме того, они записали оккупантам "послание", отметив, что "украинская ночь – близко".
- В начале июля украинские авиационщики тоже нанесли удары по складам боеприпасов в Херсонской области и Запорожье. Ударили по опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного, Давыдового Брода.
ВСУ продвигаются
Украинские силы продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонщине и в Запорожской области. Это подтвердил президент Владимир Зеленский в обращении 6 июля.
К слову, мэр Олешков Евгений Рыщук призвал местных жителей эвакуироваться из Херсона и не быть живым щитом для врага.
Кстати – в Донецке загорелась нефтебаза, а в Шахтерске демилитаризовался склад боеприпасов: видео